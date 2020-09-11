Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России по Навальному

Гипотетический отказ Алексея Навального от передачи материалов немецкой стороной России по его делу может быть обоснован нежеланием блогера возбуждать уголовное дело, предположил телеведущий Владимир Соловьев.

«То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?» – прокомментировал в своем Telegram ведущий заявление Германии о том, что она может передать сведения России только с согласия самого блогера.

Напомним, Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.

При этом управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Германия передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.