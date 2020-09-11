Рубль подешевел к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро 11 сентября 2020, 10:10 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 26 копеек – до 74,99 рубля, курс евро снизился на 14 копеек – до 88,74 рубля. Стоимость нефти снижается до 39,79 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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