Партнером «Российской креативной недели» стала итальянская Неделя дизайна в Милане

Первым международным партнером «Российской креативной недели» стала Неделя дизайна в Милане (INTERNI Designer’s Week Milano).

Соответствующее соглашение было подписано между организаторами «Российской креативной недели» – ФГБУ «Роскульт-центр» и социальной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум – и издательским домом Mondadori Media. Он выпускает журнал INTERNI, ведущее мировое издание о дизайне и интерьере, и организует Неделю дизайна в Милане, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Российская креативная неделя» проводится в 2020 году впервые. Это главное событие года, направленное на развитие креативных индустрий в России. С 11 по 13 сентября в Парке Горького в Москве пройдут более 500 мероприятий, которые объединят представителей бизнеса, власти и лидеров 14 креативных индустрий: дизайна, кино, новых медиа, искусства, компьютерной графики, IT, разработки компьютерных игр, моды, издательского дела и журналистики, музыки и саунд-дизайна, маркетинга и коммуникаций, образования в креативных индустриях, архитектуры и урбанистики, телевидения. Грандиозному событию предшествовали специальные мероприятия в различных регионах России с 7 по 10 сентября.

«Развитие креативных индустрий – мировой тренд, и абсолютно закономерно, что Россия участвует в его становлении и развитии. Мы рады, что партнеры из других стран, где проводятся подобные мероприятия, сразу же откликнулись на наше приглашение принять участие в «Российской креативной неделе». Мы рассчитываем, что «Российская креативная неделя» станет частью сетевого сообщества таких фестивалей, которые уже проходят в самых разных частях света», – отметил председатель оргкомитета «Российской креативной недели» и начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Он также напомнил, что креативная сфера является одним из самых быстрорастущих экономических направлений, а ООН объявила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

«Мы очень рады сотрудничеству с «Российской креативной неделей». На сегодняшний день существует общая цель: в условиях глобального кризиса использовать все возможности, чтобы делать больше и лучше, чем раньше. Творчество – это основа, которая в силах объединить людей во всем мире», – прокомментировала решение о партнерстве Джильда Боярди (Gilda Bojardi), редактор журнала INTERNI и основатель Недели дизайна в Милане.

В свою очередь директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова и директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина подчеркнули, что «Российская креативная неделя» продолжит налаживать партнерские отношения, которые помогут структурировать национальную креативную индустрию и открыть ее для остального мира, направляя российские таланты за границу и привлекая международные в Россию.

Так, участников первой «Российской креативной недели» приветствовал президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто (Roberto Cicutto). «Российская креативная неделя» демонстрирует пример того, как сила творчества позволяет решать самые сложные проблемы нашего времени и менять жизнь людей к лучшему. Она становится лабораторией для поиска ответов на ключевые вызовы современности: глобальное потепление, сохранение окружающей среды и культурного наследия, уважительное отношение к другим и борьбу с дискриминацией, совершенствование образовательной системы. Поэтому мы приветствуем эту замечательную инициативу и надеемся, что она будет представлена на следующей Венецианской биеннале на открытии полностью обновленного Русского павильона», – отметил Чикутто.

Участие в первой «Российской креативной неделе» принимают многие видные представители мирового креативного сообщества. Среди них – генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика (Teresa Iarocci Mavica); дирижер Теодор Курентзис; основатель Belgrade Design Week Йован Йеловац; режиссер Тимур Бекмамбетов; президент FinTech4Good Жанг Сяочен (Zhang Xiaochen); глобальный креативный председатель Gray Group Пер Педерсен (Per Pedersen); исполнительный директор Зальцбургского фестиваля Лукас Крепаз (Lucas Krepaz) и композитор Мартин О'Доннелл (Martin O'Donnell).

«Мы хотим создать новую ежегодную площадку для встречи творческих индустрий в Москве, и развивать ее для всего креативного сообщества. Мы хотим наладить связи между выдающимися творческими умами планеты, их идеями и продуктами», – подчеркнул директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, являющийся куратором направления «Дизайн» на «Российской креативной недели».

Проведение «Российской креативной недели» также поддержал главный куратор ведущего международного форума Miami Design Арик Чен: «Опыт показывает, что креатив очень часто ведет к экономическому результату. Однако это возможно только в том случае, если в уравнении «креативность – экономический успех» присутствует «основная производная» – контент и люди. Если креатив будет подпитывать людей, мы неминуемо получим экономический прогресс и развитие. Приятно слышать, что «Российская креативная неделя» про настоящее развитие, включая экономическое, и истинные смыслы».

Организаторами «Российской креативной недели» выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.