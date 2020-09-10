В ДНР отреагировали на слова украинского депутата о детях Донбасса

Высказывание украинского депутата от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Галины Янченко о «немытых и нечесаных» детях Донбасса является верхом цинизма и лицемерия, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики(ДНР) Валерий Скороходов.

«Высказывания депутата от партии «Слуга Народа» не только абсолютно некорректны с точки зрения общечеловеческой морали, они безграмотны с политической, социальной и исторической позиций», – сказал Скороходов РИА «Новости».

Он отметил, что такие заявления от представителя правящей партии – «это верх цинизма и лицемерия», так как в первую очередь именно от Киева «зависит, когда наступит мир в Донбассе, когда будут приняты политические части минских договоренностей, принят особый статус для Донбасса и выполнены все остальные пункты соглашений».



«Во-вторых, почему Янченко считает, что дети в ДНР «немытые и нечесаные»? Она говорит, что объездила всю Донецкую область, но позвольте! Это населенные пункты подконтрольные именно Украине. Для нас чужих детей не бывает в принципе. И нам больно слышать, что на территориях, подконтрольных ВСУ, наши, подчеркну, именно наши дети волей судьбы и таких политиков, как Янченко, оказавшиеся в беде, немыты и нечесаны», – пояснил Скороходов.



Он добавил, что в ДНР, несмотря на продолжающийся конфликт и обстрелы со стороны украинских силовиков, «к детям проявляется максимальное внимание и забота».



«А сама парламентарий вместо того, чтобы такими высказываниями продолжать разжигание вражды и ненависти, лучше бы занялась своими непосредственными обязанностями и в стенах Верховной Рады сделала все для приближения мира», – отметил представитель ДНР.

Напомним, «немытыми и нечесаными» детей Донбасса назвала украинский депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко. У депутата спросили, почему она так отзывается о детях, проживающих в этом регионе. Парламентарий пояснила, что ее супруг был замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации, и Янченко пришлось объездить «всю Донецкую область».

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник раскритиковал слова украинского депутата.