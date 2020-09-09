В ЛНР ответили на высказывание украинского депутата о «немытых» детях Донбасса

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник раскритиковал слова украинского депутата, которая назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей «немытыми и нечесаными».

«Дети Донбасса, рожденные под обстрелами, защищенные телами своих родителей, выкормленные кашками, сваренными на костре, и вымытые последними остатками воды, сегодня красивые и ухоженные пошли первый раз в школу. Возможно, они выжили вопреки всем усилиям мужей таких случайных, безумных и малограмотных персон, сидящих сегодня в украинских студиях», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Мирошник добавил, что на кладбищах ЛНР и ДНР похоронены 115 детей, погибших в результате конфликта в Донбассе. По мнению Мирошника, некоторые из «убийц этих детей» приходят в студии украинских телеканалов.

«Их мужья и, возможно, они сами создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в наших детей, и так хотели, чтобы наши дети были «немытыми и нечесаными», но не вышло! И потому от их желчи, глупости и нереализованных кровавых фантазий в эфир летят вот такие «оговорки», вскрывающие истинные мысли и чувства», – заявил он.

Напомним, «немытыми и нечесаными» детей Донбасса назвала украинский депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

Летом 2020 года экс-депутат Рады Ирина Фарион возмутилась надписями на русском языке на молочной продукции, предназначенной для детей, и назвала их «ядом».

В январе анонимный высокопоставленный чиновник украинского минобра заявил, что интенсификация антисоветской и антироссийской пропаганды в школах с помощью «уроков патриотизма» приводит к усугублению общественной истерии.

В декабре 2019 года украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид», в том числе должны исчезнуть русскоязычные дети.

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