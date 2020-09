Путин: Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах Вспышки коронавируса зафиксированы в 11 регионах России Центр Гамалеи ответил рецензентам Lancet на вопросы по вакцине от коронавируса 10 сентября 2020, 13:51 Текст: Евгения Шестак

Центр Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса, направил в международный научный журнал The Lancet ответы на вопросы рецензентов, данные прошли тщательную экспертизу, заявил замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. По его словам, журналу The Lancet был представлен полноразмерный клинический протокол исследования вакцины, передает РИА «Новости». Логунов отметил, что данные статьи прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала, которые перед публикацией задали все необходимые вопросы относительно ее содержания статьи и данных, на которых она была основана. Рецензенты получили «исчерпывающие ответы», добавил замдиректора. Накануне представитель The Lancet сообщил, что предложил российским исследователям ответить на вопросы коллег, возникших после публикации исследований о российской вакцине в журнале. Речь шла об открытом письме группы ученых из Италии, Великобритании и США, которое было размещено на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что разработчик вакцины уже направил развернутые ответы редактору журнала The Lancet. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также ответил на вопросы критиков российской вакцины от коронавируса и рассказал о ее эффективности и отличии от зарубежных аналогов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

