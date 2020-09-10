Популяция животных за 50 лет может сократиться на 68%

Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил о сокращении популяций млекопитающих, птиц, рептилий и рыб за 50 лет на 68%.

Наиболее серьезные потери наблюдаются в Латинской Америке, там популяции диких видов сократились на 94%, в Африке показатель снизился на 65%, передает «Российская газета».

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сокращение составило 45%, в Северной Америке – 33%, в Европе и Центральной Азии – 24%.

WWF проводил исследования глобального индекса живой планеты, отражающего состояние мирового разнообразия. Индекс рассчитывается каждые два года. Его вычисляют при помощи данных о популяциях позвоночных видов и усредненной динамике их численности.

В мире исчезают знаковые виды – панды, тигры и полярные медведи, говорится в докладе WWF.

В августе Минюст зарегистрировал новые правила охоты в России. Новые нормы предполагают исключение положений о требовании использования вышек в темное время охоты, вводят запрет любого перемещения или перевозки продукции охоты без соответствующих документов.