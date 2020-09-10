Экс-глава офиса Зеленского рассказал о тайных встречах чиновников с Порошенко

Сотрудники офиса президента Украины, в том числе руководитель офиса Андрей Ермак, периодически встречаются с бывшим украинским лидеров Петром Порошенко, заявил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан.

«Некоторые работники офиса президента часто бывают в «Санаханте» и обедают с Петром Алексеевичем... Это часто происходит», – сказал Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что один из этих чиновников – Ермак. По словам Богдана, минимум о четырех таких встречах писали «некоторые Telegram-каналы», которым он верит. Богдан считает, что такие встречи заканчиваются «раздуванием рейтинга Порошенко».

Также Богдан заметил, что принадлежащий экс-президенту Украины телеканал «Прямой» никогда ничего плохого не говорит о руководителе офиса главы государства.

После интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Богдан покинул Украину и пересек границу с Румынией, поскольку «опасается физического насилия».

Ранее Богдан завил, что Киев не выполнил обещаний, которые были даны президенту России Владимиру Путину в ходе встречи «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года.