Рекорд по длительности заражения коронавирусом установлен в Бразилии

Пациентка в Бразилии была носителем коронавируса в течение пяти месяцев, сообщила лаборатория молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро.

В течение 152 дней у женщины был коронавирус, «это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса» в теле человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на O Globo.

Отмечается, что данный случай демонстрирует, «какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии».

Женщина работает в системе здравоохранения. В марте у нее появились легкие симптомы, после чего она перешла на режим карантина. Через пять месяцев пациентка вернулась к работе.

Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 3,9 млн человек. Более 121 тыс. пациентов скончались.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу. Позднее у него самого подтвердился коронавирус.

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