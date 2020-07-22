Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал третий тест на коронавирус, результат которого вновь оказался положительным, сообщил в среду телеканал CNN Brazil.

По его данным, несмотря на результаты теста, на протяжении последних двух недель у Болсонару нет повышенной температуры. Артериальное давление и показатель насыщения крови кислородом также находятся в норме. Бразильский лидер продолжает исполнять свои обязанности, работая в удаленном режиме из своей резиденции в Бразилиа, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее два анализа, сделанные в первой половине июля, также показали присутствие коронавируса в организме бразильского лидера.

Напомним, 7 июля стало известно, что у Болсонару подтвердился коронавирус.

Подозрения на COVID-19 у главы государства возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

При этом сам глава Бразилии выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу.

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