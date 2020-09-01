Эксперт объяснил нелепость загнивания в Красноярске космического будущего Украины

Украине все-таки следует запустить свой телекоммуникационный спутник «Лыбидь», который находится на хранении у России, поскольку аппарат, возможно, сможет проработать гораздо дольше заявленного срока, заявил газете ВЗГЛЯД бывший космонавт-испытатель, экс-сотрудник РКК «Энергия» Сергей Жуков.

В компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева», расположенной в городе Железногорске Красноярского края, сообщили, что украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь», который в 2014 году изготовила Россия, до сих пор не запущен. Сейчас он находится на ответственном хранении и с ним проводятся все необходимые процедуры, при этом на орбите он сможет проработать всего 10 лет вместо 15.

«От того, что спутник хранится, ему не становится лучше. Его надо вовремя запускать. Если Украина заказывала аппарат, то, скорее всего, были также заказаны услуги по запуску. Если этого не было сделано, то это более чем странно», – говорит Жуков.

Эксперт объясняет, что находясь на Земле, космическая техника стареет. Существуют разные технические системы (жизнеобеспечения, радиосвязи, антенная, управлением движения и так далее), поэтому, по его словам, за время хранения может произойти все, что угодно.

Исходя из жизненного опыта он рассказывает, что сами двигатели могут храниться достаточно длительное время, но спутник – это сложная, настроенная и тонкая система.

«Полагаю, что для Украины и сейчас есть смысл в том, чтобы запустить этот спутник, потому что изготовление нового аппарата – весьма дорогая вещь. Сейчас уже потрачены деньги. Конечно, запуск стоит соразмерных денег, но все-таки если спутник в рабочем состоянии, то он должен быть запущен», – считает Жуков.

Также эксперт акцентирует внимание на том, что если спутник рассчитан на определенное количество лет службы, то это совершенно не означает, что он проработает исключительно этот период. Вполне вероятно, что он выйдет из строя несколько раньше или позже намеченного срока.

«Бывает, что спутники работают вместо 10 по 18 лет. В этом плане Украине может повезти. Космос – это агрессивная среда, но если аппарат сделан качественно, а его изготавливала наша крупнейшая профессиональная структура, вполне вероятно, что он отработает и больше этого срока», – подытожил Жуков.

Контракт на создание спутника «Лыбидь» был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA).

Заказчиком является Украина, но юридически по этому спутнику работают российская компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС), которая отвечает за платформу аппарата, и канадская компания MDA, которая поставляет полезную нагрузку для него.

Запуск спутника с космодрома Байконур не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек стали финансовые проблемы украинского предприятия «Южмаш». Готовый спутник «Лыбидь» с 2014 года находится на хранении в ИСС, также изготовлен разгонный блок «Фрегат-СБ» и головной обтекатель. Запуск планировался в 2018 году, потом в 2019-м, однако он так и не состоялся.

При этом в ноябре 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна является «космической державой». Обсуждался на Украине и проект «лунной базы». Газета ВЗГЛЯД писала о том, что космические амбиции Украины далеки от реальности.