Нарышкин сказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы Су-27 перехватил самолет ВВС Германии над Балтийским морем 1 сентября 2020, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

Российский Су-27 из состава Балтийского флота перехватил самолет базовой патрульной авиации Германии Р-3С Orion, заявили в Национальном центре управления обороной. Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, движущуюся к российской границе, пояснили в центре, передает ТАСС. В воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии», – уточнили в ведомстве. Во вторник российский МиГ-31 из состава Северного флота вылетал на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

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