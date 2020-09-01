МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота вылетал во вторник на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

По данным Центра, во вторник российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель. Для их идентификации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», – передает ТАСС сообщение центра.

Аналогичный перехват проходил 25 и 26 августа, Истребитель МиГ-31 разворачивал от государственной границы России над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии.