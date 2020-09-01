Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Москва и Минск договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

По итогам переговоров в Москве стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Он должен быть согласован с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Белоруссии, передает БелТА.

В переговорах участвовали представители санитарно-эпидемиологических служб Беларуси и России, а также директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

Также стороны выработали дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», – подчеркнули в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Россия начнет восстанавливать авиасообщение с Казахстаном с 17 августа. Поэтапное возобновление полетов планируется также в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

Сообщалось, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.