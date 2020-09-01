Китай заявил о переходе Чехией красной линии после визита в Тайвань

Визит главы Сената парламента Чехии Милоша Выстрчила в Тайвань – это переход красной линии, заявил глава МИД и член госсовета КНР Ван И.

«Разве это не открытый выпад. В этой связи мы ясно сказали: «Это вы переступили <...> красную линию», – цитирует китайского министра ТАСС.

«Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность», – подчеркнул Ван И.

Выстрчил во главе чешской делегации отбыл в субботу на Тайвань. Там он встретится с главой администрации и руководителями ведомств региона. В состав делегации вошли около 90 бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба.

Посольство КНР в Праге назвало визит Выстрчила в Тайвань нарушением принципа суверенитета и территориальной целостности Китая.

Напомним, в начале августа стало известно о планах министра здравоохранения США совершить первый в истории официальный визит на Тайвань. В мае Соединенные Штаты потребовали участия Тайваня в работе ООН.

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет Китая и выражал протест США из-за поставок острову оружия.