Турция депортировала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ

В Турции задержали и депортировали в ОАЭ троих узбеков за убийство раввина

Tекст: Денис Тельманов

Газета Turkiye сообщает, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции (MIT) и полиции задержали в Стамбуле троих граждан Узбекистана. Они подозреваются в убийстве израильского раввина Цви Когана в Объединенных Арабских Эмиратах. Подозреваемых депортировали в ОАЭ, где они предстанут перед судом.



Операция по задержанию была тайной. Задержаны граждане Узбекистана: Алимбай Тохирович и Махмуджан Абдуррахим, оба 28 лет, а также Азизбек Камилович, 33 года. Информация о прибытии подозреваемых в Стамбул была получена заранее от эмиратских властей. Им разрешили спокойно выйти из самолета и сесть в такси, за которым велось постоянное наблюдение. В момент стандартной проверки документов такси остановили, и подозреваемые были задержаны.

После убийства Цви Когана, проживавшего в ОАЭ как эмиссар движения «Хабад», его тело было обнаружено эмиратскими службами безопасности. Коган, гражданин Израиля и Молдавии, жил в Абу-Даби с 2020 года, с момента установления дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он также был помощником главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность Турции за содействие в задержании подозреваемых. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила убийство Когана и высказала признательность за оперативные действия турецких властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Объединенных Арабских Эмиратах раввин и лидер еврейской общины Цви Коган был найден мертвым в Абу-Даби, и подозреваемыми в его убийстве стали трое граждан Узбекистана сообщалось, тело 28-летнего раввина, имеющего израильско-молдавское гражданство, было обнаружено в воскресенье.

