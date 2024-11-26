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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 23:54 • Новости дня

    Турция депортировала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ

    В Турции задержали и депортировали в ОАЭ троих узбеков за убийство раввина

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции задержали троих граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве израильского раввина Цви Когана в ОАЭ, и депортировали их обратно в Эмираты для суда.

    Газета Turkiye сообщает, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции (MIT) и полиции задержали в Стамбуле троих граждан Узбекистана. Они подозреваются в убийстве израильского раввина Цви Когана в Объединенных Арабских Эмиратах. Подозреваемых депортировали в ОАЭ, где они предстанут перед судом.

    Операция по задержанию была тайной. Задержаны граждане Узбекистана: Алимбай Тохирович и Махмуджан Абдуррахим, оба 28 лет, а также Азизбек Камилович, 33 года. Информация о прибытии подозреваемых в Стамбул была получена заранее от эмиратских властей. Им разрешили спокойно выйти из самолета и сесть в такси, за которым велось постоянное наблюдение. В момент стандартной проверки документов такси остановили, и подозреваемые были задержаны.

    После убийства Цви Когана, проживавшего в ОАЭ как эмиссар движения «Хабад», его тело было обнаружено эмиратскими службами безопасности. Коган, гражданин Израиля и Молдавии, жил в Абу-Даби с 2020 года, с момента установления дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он также был помощником главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана.

    Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность Турции за содействие в задержании подозреваемых. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила убийство Когана и высказала признательность за оперативные действия турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Объединенных Арабских Эмиратах раввин и лидер еврейской общины Цви Коган был найден мертвым в Абу-Даби, и подозреваемыми в его убийстве стали трое граждан Узбекистана сообщалось, тело 28-летнего раввина, имеющего израильско-молдавское гражданство, было обнаружено в воскресенье.

    25 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск к «Азимуту»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», сообщила пассажирка рейса.

    Пассажиры рейса Сочи – Анталья, на борту которого произошел пожар после посадки, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», пишут «Известия».

    Как рассказала одна из пассажиров, возгорание произошло спустя минуту после резкого приземления самолета. По ее словам, она вышла первая из самолета и смогла запомнить происходящее. «Пожарные прибыли быстро, нам повезло», – рассказала она.

    Женщина сообщила, что люди на борту испытали шок от инцидента и теперь намерены обратиться в суд, требуя ответственности от авиакомпании за случившееся.

    Ранее вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра.

    В результате нештатного приземления на борту вспыхнул пожар. Командир принял решение эвакуировать 89 пассажиров и всех членов экипажа по надувным трапам.

    Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам самолета, предоставив питание и размещение в гостинице.

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    26 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты

    Боррель заявил, что отказ ЕС исполнять ордер МУС на Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты

    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Европейские страны должны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это станет проявлением двойных стандартов. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, который готовится уйти на пенсию 1 декабря, передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул неизбежность исполнения ордеров, заявив: «Ордер МУС – это не альтернатива, мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство».

    По мнению Борреля, Европейский союз не может одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять аналогичный документ против Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что такое поведение может вызвать критику со стороны международного сообщества за проявление двойных стандартов. Эта ситуация подчеркивает сложные дипломатические отношения и вызовы, с которыми сталкивается ЕС в области международного права и политики.

    Заявление Борреля было сделано по прибытии на заседание глав МИД стран Группы семи (G7). Решение по ордеру против Нетаньяху может стать значимым тестом на приверженность ЕС своим принципам и международным правовым договорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра.

    Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 19:04 • Новости дня
    МАК: Турция проведет расследование ЧП с российским SSJ-100 в Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий Центр расследования происшествий на транспорте займется расследованием инцидента с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Антальи, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

    МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании, сообщили в комитете, передает ТАСС.

    Напомним, более 20 самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции из-за пожара на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что разлив топлива стал вероятной причиной возгорания из-за сильного удара о полосу. Также сообщалось, что пожар, произошедший при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» в Анталье, может обернуться ущербом в размере до 3 млрд рублей.

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    24 ноября 2024, 17:18 • Новости дня
    Эрдоган сообщил Путину о планах увеличить товарооборот с Россией

    Эрдоган заявил Путину о планах Турции увеличить товарооборот и сотрудничество с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул намерение Анкары увеличить объемы торговли с Россией и укрепить сотрудничество в различных сферах.

    В ходе разговора Эрдоган подчеркнул стремление Турции расширять сотрудничество с Россией, делая акцент на увеличение товарооборота. Этот шаг рассматривается как стратегическая инициатива Анкары по укреплению экономических связей, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении канцелярии Эрдогана подчеркивается, что президенты обсудили широкий спектр вопросов, включая региональные и глобальные проблемы. Эрдоган выразил уверенность в необходимости усиления взаимодействия с Россией во многих сферах, а также заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для деэскалации напряженности в регионе.

    Этот разговор стал продолжением диалога между лидерами двух стран после их последней встречи на саммите БРИКС в Казани, который состоялся 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы.

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    24 ноября 2024, 06:07 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла массированные удары по позициям Израиля

    «Хезболла» нанесла 34 удара по позициям израильской армии на севере Израиля и юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava, говорится в сообщении.

    Как передает ТАСС, ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о массированных ударах по израильским армейским позициям. Отмечается, что  бойцы группы провели в субботу 34 операции на севере Израиля и юге Ливана.

    В ходе атак использовалась беспилотная авиация. В населенных пунктах Шамаа и Эль-Баяда, расположенных на ливанской территории, ракетным обстрелом были уничтожены два израильских танка Merkava.

    Как утверждают представители движения, в результате обстрелов среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.

    До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября

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    24 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежавшей израильской военной разведке, находящейся в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба организации.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от ливано-палестинской границы».

    Это уже третий за сутки обстрел военных объектов в районе израильской границы. В другом заявлении «Хезболлы» сообщается о нападении с помощью беспилотников на штаб операций израильской армии в поселении Митула, расположенном близь ливанской границы. Также в городе Акко был нанесен ракетный удар по военной базе Шарага.

    В израильском поселении Дишон ливанское сопротивление атаковало артиллерийские расчеты, которые совершали удары по ливанским поселениям. По данным шиитского движения, с начала воскресенья были атакованы около десяти мест скопления живой силы армии Израиля на разных участках границы.

    Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.

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    25 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Назван возможный размер ущерба от возгорания SSJ-100 в Анталье

    Источник сообщил о гибели самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье и ущербе до 3 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар, произошедший при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» в Анталье, может обернуться ущербом в размере до 3 млрд рублей.

    Согласно предварительным оценкам источника на страховом рынке, сумма ущерба может составить от 2 до 3 млрд рублей, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил, что пожар привел к полной гибели самолета. «По инциденту в Анталье – это полная гибель самолета. С учетом возраста борта ущерб может составить до 2-3 млрд рублей», – сообщил он.

    Напомним, более 20 самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции из-за пожара на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания самолета. Пассажир SSJ-100 рассказал, как помогал спасать людей из загоревшегося самолета.

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    24 ноября 2024, 16:35 • Новости дня
    Три турецких банка заявили об отсутствии уведомлений по картам «Газпромбанка»

    Tекст: Ольга Иванова

    Три крупных турецких банка, Denizbank, Is bankasi и VakifBank, сообщили об отсутствии официальных уведомлений о проблемах с картами «Газпромбанка», несмотря на системные сбои при снятии наличных.

    Как сообщает РИА «Новости», представители крупнейших частных банков Турции – Denizbank, Is bankasi и VakifBank – заявили, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка. По их словам, проблемы со снятием наличных в банкоматах этих банков носят системный характер.

    Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о возникших трудностях с использованием карт Union Pay за пределами России. Это произошло после того, как 21 ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и ряда его дочерних компаний за рубежом.

    В Анкаре корреспондент РИА Новости выяснил, что ряд услуг можно оплатить картой Газпромбанка, однако снять наличные через банкоматы стало невозможно. До недавнего времени эти операции успешно проводились в банкоматах Denizbank, Is bankasi и VakifBank.

    На вопрос корреспондента о получении уведомлений от властей о запрете операций с картами Газпромбанка, представители всех трех банков ответили отрицательно. В Denizbank сообщили о системной проблеме, посоветовав обратиться в Газпромбанк. В Is bankasi и VakifBank также отметили отсутствие уведомлений и предложили связаться с филиалами банка.

    Проблемы с использованием карт Газпромбанка Union Pay зафиксированы как минимум в одиннадцати странах, включая Венгрию, Египет, Италию, Индонезию, Германию и другие.

    Напомним, в четверг США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В результате, Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей. Одновременно с этим стало известно, что карты перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда.

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    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

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    26 ноября 2024, 00:38 • Новости дня
    Шойгу заявил о планах России по развитию связей с Афганистаном

    Сергей Шойгу обсудил с Кабулом двустороннее сотрудничество и безопасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия настроена на расширение сотрудничества с Афганистаном во множестве сфер, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

    Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных областях, передает ТАСС. На встрече с вице-премьером Афганистана Моххамадом Абдул Кабиром, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность конструктивного политического диалога между двумя странами. Визит Шойгу включал несколько раундов переговоров, на которых обсуждались вопросы экономики, транспорта и безопасности.

    «Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений», – заявил Шойгу, добавив, что Россия готова поддерживать процесс внутриафганского урегулирования. Он отметил, что становление стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех стран региона. Российская сторона планирует продолжать оказывать помощь Афганистану в интеграции в региональные структуры и объединения.

    Шойгу также отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества и борьбы с вызовами безопасности, такими как терроризм и незаконный оборот наркотиков. По его словам, США должны взять на себя основную ответственность за восстановление Афганистана после своих военных действий в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва планирует исключить талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном.

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    24 ноября 2024, 03:45 • Новости дня
    Полицейские оцепили район у здания посольства Израиля в Аммане после стрельбы

    Reuters: В Аммане произошла стрельба у израильского посольства, полиция оцепила район

    Tекст: Максим Попов

    В столице Иордании Аммане произошла стрельба у посольства Израиля, район оцеплен полицией, сообщило Reuters.

    Возле посольства Израиля в столице Иордании Аммане произошла стрельба. Как отметили очевидцы, после случившегося полиция быстро оцепила район, чтобы обеспечить контроль над ситуацией и предотвратить дальнейшие возможные угрозы, передает РИА «Новости».

    На место происшествия оперативно прибыли медицинские службы. Власти предпринимают все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и обеспечения безопасности.

    Позднее стало известно, что силы безопасности Иордании застрелили человека, открывшего огонь по охранникам возле израильского посольства в Аммане.

    Ранее сообщалось,что Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран. В числе стран, получивших предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар.

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    24 ноября 2024, 19:32 • Новости дня
    Израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек за сутки

    Tекст: Ольга Иванова

    На юге и востоке Ливана, а также в центре Бейрута израильские удары привели к гибели 84 человек и ранениям 213 граждан, сообщили в минздраве Ливана.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате израильских ударов, нанесенных в субботу по югу и востоку Ливана, а также по центру Бейрута, погибли 84 человека и 213 получили ранения. Эти данные были обнародованы в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.

    В отчете минздрава страны уточняется, что наибольшее число погибших зарегистрировано в центре Бейрута, где жертвами атак стали 29 человек. В провинции Баальбек-Хермель на востоке и северо-востоке Ливана количество погибших достигло 43 человек. В южных районах страны погибли 12 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, а также нанес ракетный удар, который обрушил жилое здание в центре Бейрута; в результате удара Израиля в Ливане погибли медработники.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    25 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    ЦПВС зафиксировал нарушения авиации США в Сирии

    ЦПВС сообщил о 16 нарушениях авиацией коалиции во главе с США в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал 16 нарушений воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, возглавляемой США, в районе Эт-Танф за сутки.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил о 16 зафиксированных нарушениях в воздушном пространстве Сирии. Нарушения зафиксированы в районе Эт-Танф двумя парами истребителей F-15.

    Игнасюк уточнил, что нарушения были связаны с правилами использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики. Он также подчеркнул, что за сутки был зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, касающийся несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов коалиции.

    По данным ЦПВС, данные нарушения вызвали обеспокоенность российской стороны. Они рассматриваются как угроза безопасности и стабильности в регионе. В центре подчеркивают важность соблюдения всех международных договоренностей для предотвращения инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Сирии пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе, что привело к ранению двух военнослужащих из-за обстрела со стороны террористов.

    Израильская атака с использованием управляемых ракет вывела из строя погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, обстрел произошел в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс.

    При содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию вернулись 26 детей, ранее находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии, они прилетели на борту ВКС России и были доставлены на аэродром Чкаловский.

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    24 ноября 2024, 08:57 • Новости дня
    Стало известно о гибели медработников в Ливане при ударах Израиля

    Два медработника погибли при израильских ударах по скорой помощи в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских авиаударов по машинам скорой помощи на юге Ливана погибли два медработника и четверо получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

    По данным ТАСС, на юге Ливана в результате израильского авиаудара по автомобилям скорой помощи погибли два медицинских работника и четверо получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на министерство здравоохранения Ливана, сообщает, что израильский беспилотник атаковал первую машину скорой помощи, которая направлялась в населенный пункт Айн-Бааль для проведения спасательной операции.

    Когда на место происшествия прибыл второй автомобиль скорой помощи, он также подвергся воздушной атаке. В результате этих нападений погибли два фельдшера, а четверо медицинских работников были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту, который Израиль нанес в результате обострения конфликта. Также Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана.

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