Пашаев оскорбил адвоката потерпевшей стороны в суде

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде оскорбил адвоката пострадавшей стороны Анну Бутырину, заявив, что она – «женщина с пониженной социальной ответственностью», сообщают СМИ.

Для этого Пашаев использовал «более емкое» и нецензурное определение, передает РЕН-ТВ.

Пока неизвестно, что стало причиной оскорбления, Пашаева призвали вести себя в рамках приличий.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.