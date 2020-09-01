В США выделили 250 млн долларов на борьбу с отчаянием из-за коронавируса

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявляет тендер на 250 млн долларов для коммуникационных агентств с целью разработки и проведения мер по «внушению надежды» в обществе на фоне пандемии нового коронавируса, сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю документацию министерства.

Как сообщает газета Politico, фирма должна организовать кампанию, чтобы «победить отчаяние и внушить надежду, <...> внушить уверенность, чтобы [американцы смогли] вернуться к работе и восстановить экономику». В ее задачи должно входить предоставление населению информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер.

«Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики, администрация [США] сможет победить отчаяние, внушить надежду и добиться национального восстановления страны», – передает ТАСС документ Минздрава. Большая часть денег должна быть потрачена до января.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 6 млн человек, свыше 183 тыс. умерли.

Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники Белого дома тайно предупреждали штаты о реальной угрозе COVID-19.

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