Сотрудники Белого дома тайно предупреждали штаты о реальной угрозе COVID-19

Должностные лица администрации США высокого ранга в частном порядке предупреждали власти ряда штатов о том, что из-за распространения COVID-19 эти штаты находятся в зонах повышенного риска. Белый дом публично преуменьшал угрозу, говорится в докладе специального подкомитета Палаты представителей по преодолению кризиса.

Так, 23 июня межведомственная группа при Белом доме по борьбе с распространением нового коронавируса в частном порядке предупредила семь штатов о том, что они остаются в красной зоне, что указывает на самый высокий риск распространения инфекции, передает ТАСС.

Но всего за неделю до этого, 16 июня, вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что «паника» из-за высокого роста заболеваемости «раздута».

26 июня Пенс во время брифинга для журналистов сообщил, что «все 50 штатов смогут безопасным и ответственным образом» смягчить принятые в связи с пандемией жесткие меры и возобновить работу предприятий на своей территории.

Однако 29 июня в Белом доме пришли к выводу, что 10 штатов все еще находятся в красной зоне.

3 августа президент США Дональд Трамп призвал с начала учебного года возобновить занятия в школах по всей стране. При этом во внутреннем отчете Белого дома от 2 августа говорится, что 23 штата находятся в красной зоне.

9 августа 48 штатов и столичной округ Колумбия находились в красной или желтой зонах.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 6 млн человек, свыше 183 тыс. умерли.

В августе бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что из-за провала Дональда Трампа на посту президента США от коронавируса умерли 170 тыс. американцев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД