Ростех назвал бренд российского истребителя шестого поколения

Индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков не исключил, что российский истребитель шестого поколения будет создан под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой».

«Возможно, так и будет – истребитель производства «МиГ»-«Сухой». Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить», – передает ТАСС ответ Сердюкова на вопрос, под чьим брендом будет создан новый истребитель.

Напомним, в июле генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко сообщил, что разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения компании «МиГ» и «Сухой» будут вместе.

О начале работ в России над боевым самолетом шестого поколения сообщил в марте 2016 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера.

К характерным признакам такого самолета различные специалисты относят способность выполнять боевые задачи без участия человека и искусственный интеллект, наличие радиофотонного радара, способность развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос, а также возможность применять оружие на новых физических принципах.

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