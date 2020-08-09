Эдгард Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию

Взгляд
9 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

Эсминец-вертолетоносец «Изумо» сможет нести на себе истребительную авиацию KYODO Kyodo/Reuters
Ровно 75 лет назад, 9 августа 1945 года, Советский Союз объявил войну Японии. Япония была разгромлена, и с тех пор мы вот уже десятки лет считаем, что уж от этой страны нам точно не стоит ждать каких-либо военных опасностей. Однако в последние годы эта ситуация начала меняться. Каким военным потенциалом обладает сегодня Япония и чем она могла бы угрожать в том числе и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлеченностью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе в интеллектуальной сфере. Подробности...
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Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Юрий Мавашев: Британия видит Турцию своим региональным наместником

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Эдгард Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию

       9 августа 2020, 17:02
    Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Достижения Белоруссии знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный ставит в пример прежде всего России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

    «В свое время я ходил даже в гомельскую школу. На протяжении многих лет есть ряд вещей, которые продолжают меня искренне радовать. И я эти достижения ставлю в пример нашей стране», – передает БелТА его слова.

    Запашный уточнил, что прежде всего имеет в виду качество товаров.

    «Белорусские продукты действительно не вызывают вопросов. То есть ты берешь хлеб, молоко, яйца – все это качественно, все это вкусно. Это здорово», – добавил он.

    Кроме того, дрессировщик привел в пример «обыкновенные мелочи».

    «Я только что приехал из Минска. Видел, как ночью велосипедисты перед «зеброй» слезли и как положено перешли дорогу. Вот эти обыкновенные мелочи производят на меня впечатление. Потому что я понимаю: на определенные шаги Беларусь опережает Россию, 100%», – подчеркнул он.

    Также Запашный отметил, что «именно в Белоруссии проводятся серьезные мероприятия мирового масштаба», такие как «чемпионат мира по хоккею, Европейские игры, соревнования по художественной гимнастике».

    «Это большая, сложная работа для имиджа, для статуса страны», – подытожил он.

    На данный момент в Белоруссии проходят президентские выборы. В воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14.00 составила 65,19%. 


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