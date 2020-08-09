Правительство одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

Правительство одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медикам и другим работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект обеспечит материальное стимулирование медиков, оказывающих медпомощь гражданам с коронавирусом, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью. Кроме того, принятие документа повысит качество медпомощи и снизит риски распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Помимо этого, правительство одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые помогают пациентам с COVID-19, а также лицам из групп риска заражения.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина правительство выделило около 7,5 млрд рублей на июльские выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.

19 мая президент раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Также в июне Путин предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам до осени.