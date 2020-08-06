Собчак оштрафовали за акцию в поддержку Сафронова

Мещанский суд Москвы оштрафовал телеведущую и блогера Ксению Собчак на 20 тыс. рублей после задержания на акции в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщила пресс-служба суда.

«Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на телеведущую был составлен протокол по факту «нарушения участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования».

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. В тот же день Собчак задержали в ходе пикетов в поддержку Сафронова у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. 22 июля на нее был составлен протокол об административном правонарушении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД