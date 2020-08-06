В московской аптеке нашли «антикоронавирусную» настойку на ящерицах

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах для лечения якобы любых болезней, в том числе от коронавируса, сообщила пресс-служба Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«Проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности. Возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В аптеке обнаружили лекарства, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с «неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями».

«Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний. Препараты арестованы. Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы», – отметили в Росздравнадзоре.

Административное расследование продолжается.

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