Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«6 августа посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

Стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генеральным прокурорам Белоруссии, России и Украины нужно собраться в Минске, чтобы обсудить ситуацию с задержанием россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера и якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

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