Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 6 августа 2020, 10:24 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,18% – до 2998,1 пункта (уже поднимался до 3001,02 пункта), долларовый индекс РТС поднялся на 0,28% – до 1298,84 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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