В Совфеде оценили объявление Арктики «северным флангом НАТО»

«США не нравится то, что Россия активно осваивает Северный морской путь, потому Вашингтон делает провокационные заявления», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя высказывание представителя Госдепа США о том, что «Арктика – это северный фланг НАТО».

«Это враждебное провокационное и контрпродуктивное заявление. С точки зрения наших отношений с США и НАТО, оно не способствует позитивной динамике развития переговорного процесса», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, из-за меняющегося климата у стран арктического региона появилась возможность пользоваться незамерзающими портами. И то, что Россия включилась в активное освоение Северного морского пути – США не нравится. Кроме того, «американцам еще нужно поработать, чтобы иметь такой же серьезный голос в Арктике, как у России», полагает собеседник.

Сенатор добавил, что в случае осложнения отношений между Вашингтоном и Москвой США могут «запускать ракеты через Арктику, потому что это самый неприкрытый и незащищенный район».

«Это, конечно, нас беспокоит. Но сегодня нет сумасшедших, которые начнут открытое военное противостояние с Россией. Потому с действиями Москвы в Арктике придется считаться всем», – подчеркнул Клинцевич.

Напомним, новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что «Арктика – это северный фланг НАТО».

«Что касается российского военного присутствия. Они присутствуют в Арктике <...>. Они увеличили свою активность <...>. Мы должны иметь это в виду. Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных [операций], образования, но мы осознаем, что Арктика – это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион», – сказал он.

На прошлой неделе в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики, а в МИД России оценили возможность гонки вооружений в Арктике.

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