Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага в знак солидарности

Мэрия Тель-Авива в среду вечером была подсвечена в цвета флага Ливана в знак солидарности после разрушительных взрывов в порту Бейрута, сообщил израильский телеканал i24.

«Здание мэрии [Тель-Авива] сегодня вечером подсвечено в цвета ливанского флага. Человечность выше конфликта. Мы искренне сочувствуем нашим ливанским соседям в свете ужасной катастрофы», – написал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в своем Twitter.

Кроме того, в знак солидарности с жертвами катастрофы в Бейруте в среду вечером в цвета флага Ливана окрасилась башня Азади в Тегеране – один из главных символов столицы Ирана. Также на башне появились надписи на арабском и английском «молимся за Бейрут», «Бейрут в наших сердцах» и «Ливан, будь сильным», передает ТАСС.

Днем ранее в цвета флага Ливана подсветили великие пирамиды Гиза в Каире и самое высокое здание мира – Бурдж-Халифа в Дубае. В администрации Бурдж-Халифа подчеркнули, что это сделано в «знак солидарности с братским народом». Египет также выразил соболезнования и передал слова сочувствия ливанскому народу, пережившему трагедию.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Согласно последним данным министерства здравоохранения республики, в результате взрыва в столице Ливана погибли 137 человек, еще 5 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.