Астероид с футбольное поле пролетел мимо Земли

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно пролетел на безопасном расстоянии от Земли.

«Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 мск. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля. Подобные астероиды пролетают каждые две недели – месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите», – передает РИА «Новости» сообщение научного директора Московского планетария Фаины Рублевой.

Как отметила аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляло, так как его трасса проходит на расстоянии 4 млн км от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна.

Ранее сообщалось, что астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137 году.