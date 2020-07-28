К Земле приблизился астероид диаметром до 190 метров

5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров, об этом сообщило НАСА.

Как отмечается, минимальное расстояние, на которое к нашей планете подойдет астероид, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Максимальное сближение произойдет в 19.35 мск, передает РИА «Новости».

Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. В следующий раз 2009 PQ1 сблизится с нашей планетой в 2137 году.

Напомним, 2 июня НАСА сообщало, что потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250-570 метров, сблизится с Землей.

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