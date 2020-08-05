Ливан отказался от помощи иностранных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте

Ливанское правительство решило не проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, заявил глава МВД страны Мухаммед Фахми.

«Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте, наши следователи имеют все компетенции», – сказал Фахми в эфире канала «Ливан-24», передает ТАСС.

Также в правительстве страны заявили, что власти вводят чрезвычайное положение на две недели, сообщает РИА «Новости».

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Сообщалось, что пострадали 4 тыс. человек, погибло 113. От взрыва пострадала половина города, взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.