Опубликованы новые видео разрушений после мощнейшего взрыва в Бейруте

Мировые СМИ и пользователи соцсетей публикуют новые видео из пострадавшего от мощного взрыва Бейрута.

«Первое утро после катастрофы: в Бейруте ничего нет. Нет улиц, нет домов, нет людей. … Это больше, чем катастрофа», – написала в Twitter пользователь Reyna.

Она также опубликовала фото и видео с места происшествия и сообщила о ряде случаев мародерства в городе. «Молодые люди на мотоциклах совершили грабежи в пострадавших районах Бейрута, забрав железо, автомобильные детали и даже одежду из магазинов», – написала она.

Тем временем британская газета The Guardian сделала подборку видео момента взрыва с разных камер и ракурсов.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Точная причина взрыва пока неизвестна. По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.