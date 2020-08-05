Российские дипломаты рассказали о повреждениях здания посольства в Ливане

Ущерб, нанесенный взрывом зданию российской дипмиссии в Бейруте, незначительный, он почти устранен, психологическое состояние сотрудников хорошее, представительство работает в штатном режиме, сообщил советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.

Лебедев сообщил, что «речь не идет о приостановки работы, штатно справляемся», передает РИА «Новости».

Он отметил, что сотрудница дипмиссии, получившая небольшое ранение, уже в норме: «Все замечательно, морально-психологическое состояние. Госпитализация не понадобилась, несколько швов и обработать рану».

Психологическое состояние сотрудников миссии хорошее. Большая часть нанесенных зданию дипмиссии повреждений уже устранена силами сотрудников: «Выбиты стекла, двери. Мусор от взрывной волны за вчера почти весь разобрали. Посольство находится далеко за пятикилометровой линией, которую власти считают эпицентром».

Лебедев отметил, что посольство работало и в условиях пандемии, взрыв не повлияет на взаимодействие миссии с росгражданами: «Консульский отдел работает в нормальном, обычном режиме».

Он сообщил также, что сведений о пострадавших от взрыва в порту Бейрута россиянах нет.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия.

В результате, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Также сообщалось, что могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту информацию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил такую возможность.

Между тем, по словам президента США Дональда Трампа, американские генералы считают, что произошел «не какой-то производственный взрыв», речь идет об атаке, взорвалась «какая-то бомба».

Погибли 78 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.