Россия призвала расследовать утечки конфиденциальных докладов ООН по КНДР

Россия призывает секретариат ООН расследовать утечки в СМИ конфиденциальных экспертных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, сообщил первый заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Сожалеем, что конфиденциальный доклад экспертов ООН по КНДР вновь попал в прессу, мы осуждаем такую практику, которая может иметь серьезные последствия», – написал Полянский в своем Twitter.

«Призываем ООН расследовать все подобные инциденты и предотвращать их», – подчеркнул российский дипломат.

Со схожей позицией выступило постпредство Китая при ООН. «Китай просит секретариат ООН всерьез заняться этой проблемой и избегать утечек в будущем», – говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Пекин соблюдает все санкции в отношении Пхеньяна и продолжит усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Во вторник Reuters со ссылкой на закрытый промежуточный доклад независимых экспертов, представленный комитету при СБ ООН по контролю за соблюдением санкций против КНДР, сообщило, что Северная Корея, по мнению ряда стран, с большой вероятностью разработала «миниатюрные ядерные устройства» для баллистических ракет.

Напомним, в конце июля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о наличии у Пхеньяна «эффективных сил ядерного сдерживания», назвав их «гарантией национальной безопасности и будущего» для страны.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания». США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД