Эксперт назвал несерьезными прибалтийские санкции против Лукашенко Минск пообещал ответить на санкции стран Балтии Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции 31 августа 2020, 19:15

Фото: Пул Первого/Telegram

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудники милиции в Минске выложили из нескольких десятков служебных автомобилей поздравление в честь дня рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко. С помощью машин сотрудники МВД выложили фразу: «С Днем рождения. Ура!!!». Точки в восклицательных знаках сделали с помощью милицейских мотоциклов. Видео опубликовано в телеграм-канале «Пул Первого». Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет. С Днем рождения белорусского коллегу поздравил президент России Владимир Путин. Кроме того, Путин и Лукашенко во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

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