В Германии призвали расследовать ситуацию с Навальным вместе с Россией

Стало ли отравление блогера Александра Навального случайностью или «еще одним поводом для обострения российско-европейской напряженности», задался вопросом немецкий эксперт в связи с ситуацией с постановкой правильного диагноза.

«Немецкие врачи изначально диагностировали его (Навального) состояние как отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Тем не менее, в заявлении клиники Charite нет информации о том, какой именно токсический агент мог быть использован, и не содержится подтверждения того, что пациент был намеренно отравлен», – говорится в материале статьи на портале Free West Media.

Автор подчеркнул, что сейчас главным вопросом является то, был ли Навальный отравлен намеренно или нет, так как представители медицинского сообщества России, по его словам, сомневаются в достоверности диагноза.

«В то время как российская сторона призывает к сотрудничеству с Германией для проведения тщательного расследования, канцлер Германии Ангела Меркель намекает на аналогии между делами Навального и Скрипаля. Однако таких сравнений мало – Навальный, в отличие от семьи Скрипалей, не скрывался в чужой стране. Напротив: он постоянно был на виду у общественности и СМИ, активно участвовал в мероприятиях и встречах в различных городах России», – добавляет автор.

Отмечается, что в любом случае нет сомнений в том, что отравление Навального «должно расследоваться как можно более открыто и прозрачно с российской, а теперь и немецкой стороны».

Ранее итальянские СМИ прокомментировали ситуацию с блогером Алексеем Навальным, отметив профессионализм российских врачей и скорость их работы.

Напомним, 20 августа в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.