Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда Вице-премьер Трутнев вернулся к работе после коронавируса 31 августа 2020, 16:47 Текст: Евгения Лобковская

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вернулся к работе в Белом доме после выздоровления от коронавирусной инфекции. «Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», – сказал помощник вице-премьера Тимур Чернышев, сообщает ТАСС. Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в середине августа у Трутнева был выявлен коронавирус, в связи с чем он принял решение продолжить работу в дистанционном формате.

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