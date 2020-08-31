Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

Погода на территории России утром 1 сентября в целом будет вполне комфортной, способствующей получению новых знаний, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С моей точки зрения, завтра будет вполне комфортная погода, которая будет мобилизовать школьников и студентов на постижение новых знаний», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Он также сообщил, что температура в сентябре на всей территории России будет выше нормы на один-два градуса.

«Если речь идет о юге Европейской части России – там будет жарко. Южнее Воронежской области температура днем будет превышать 30-градусную отметку, а утром она будет выше 20 градусов», – добавил он.

По словам Вильфанда, если речь идет об умеренных широтах, прежде всего Москве и сопредельных областях, то после аномально жаркого дня произойдет понижение температуры на 7-8 градусов, до 22-23 градусов, что все равно выше климатического уровня.

Ученый отметил, что температура летом была около и выше нормы, поэтому на карте температур страны преобладают розовые и красные цвета. Особенно жаркими были северные регионы.

Вильфанд уточнил, что лишь в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы.

При этом осадки в сентябре почти по всей России выпадут в количестве, близком к норме. Исключения составят лишь юг Урала и Западной Сибири, где будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.

Вильфанд отметил благоприятную погоду на курортах России. По его словам, «бархатный сезон», как обычно, начнется в начале сентября, но продлится дольше обычного, до конца первой декады октября

Кроме того, ученый заявил, что среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года – самого жаркого года за всю историю метеонаблюдений

«Если говорить о территории нашей страны, то нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура выше нормы. Обычно все же пятнами бывает. Лето очень жаркое», – констатировал ученый.

«Наиболее высокая температура в абсолютных значениях, конечно же, на юге европейской территории России. Даже сейчас мы будем выпускать предупреждение об опасном явлении погоды. В Сочи температура в первые дни сентября 36-37 градусов. Это опасная ситуация, нужно уберечься от такой жары», – сказал Вильфанд.

Кроме того, аномально высокая температура будет на севере.

«Страна у нас огромная и нормы совершенно разные. Я бы выделил северные регионы страны. Коми, Архангельская область, Ямало-Ненецкий округ, Таймыр, север Якутии – погода ожидается здесь выше нормы», – сказал он.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на территории всей России ожидается теплое начало сентября, превышение нормы температуры будет наблюдаться в столичном регионе, на юге европейской части и вблизи озера Байкал.