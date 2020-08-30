Россиян предупредили об аномально теплой погоде

На территории всей России ожидается теплое начало сентября, превышение нормы температуры будет наблюдаться в столичном регионе, на юге европейской части и вблизи озера Байкал, сообщил Гидрометцентр.

В частности, на карте прогноза средней температуры на декаду на сайте Гидрометцентра все территория России окрашена в розовый цвет. Это значит, что температура ожидается около и выше нормы, передает РИА «Новости».

При этом жителей столичного региона и юга европейской части России ожидает превышение нормы на четыре градуса.

Также аномальное тепло ожидается в азиатской части страны. На юге Восточной Сибири – к западу от Красноярска, на юге Якутии, а также в районе озера Байкал – также будет на четыре градуса теплее нормы.

В Гидрометцентре уточнили, что средняя температура в столичном регионе в ближайшую декаду будет 16 градусов, на юге европейской части России от 20 до 24 градусов, на юге восточной Сибири – около 12.

В свою очередь аучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что средние показатели температур начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа.

Ранее Вильфанд опроверг расхожее мнение о наступлении «бабьего лета» с 14 сентября, согласно народной примете.