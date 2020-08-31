Эксперт объяснил отсутствие у России комплектующих для запуска спутников зондирования Земли

Россия не имеет собственного производства некоторых комплектующих для спутников «Ресурс-П», поэтому напрямую зависит от поставок из-за границы, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Эксперт прокомментировал заявление генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова о том, что запуск четвертого и пятого спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» откладывается, поскольку не хватает ряда комплектующих, которые поставляются внешними предприятиями.

«Проблемы с комплектующими сейчас немного усилились, потому что раньше все поставки осуществлялись по налаженным связям, и все трудности преодолевались в рабочем порядке. Но сейчас усложнилась сама процедура поставок, именно поэтому поставщики боятся попасть под определенные санкции и штрафы, если нарушат какие-то требования, запреты, которые, как правило, исходят от американцев», – пояснил Эйсмонт.

По его словам, предстоит ряд дополнительных проверок – они необходимы, чтобы убедиться, что все нормы соответствуют правилам торговли, после чего комплектующие смогут доставить.

«Задержки – это всегда неприятно. Если речь идет о доставке конечной продукции, как в данном случае, то здесь возможны штрафы. А значит, РКЦ «Прогресс» придется понести финансовые потери из-за того, что кто-то проявил излишнюю осторожность. В таком случае компании стоит пересмотреть договоры, чтобы исключить такого рода неприятности. Но я надеюсь, что проблема будет решена до того, как на РКЦ «Прогресс» будут наложены эти штрафы», – сказал Эйсмонт.

Как правило, из-за границы поставляют новейшую электронику для спутников, продолжает эксперт. Иногда даже, в интересах экономии финансов, топливо импортируется через нового поставщика, в связи с чем также могут быть задержки.

«Рынок очень специализирован. Что-то мы и сами можем производить для спутников, что-то не можем. Соединенным Штатам Америки, например, поставляем двигатели РД-180, на которых основана как минимум половина научных запусков. В одно время американцы, хотели остановить закупки этих двигателей в России, но не стали этого делать, поскольку поняли, что если сейчас начнут, то через 10 лет их сделают. Ну, вот и с другими деталями, если задержки продолжатся, Россия может привлечь ресурсы и через пару лет сделать сама то, что покупалось. Но никому не хочется терять это время, так как все и так уже налажено», – пояснил Эйсмонт.

Он также добавил, что до тех пор, пока нет необходимости создавать свои комплектующие для спутников, Россия этого делать не будет, поскольку сейчас выгоднее покупать их за границей.

Напомним, что на данный момент функционируют спутники «Ресурс-П» № 2 и № 3. Испытания пятого запланированы на 2021 год.