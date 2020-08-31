Эксперт объяснил угрозу Трампа силой подавить погромы в США

«Демократы до последнего старались игнорировать тему насилия, говоря о ней как о выдумке президента. И теперь они оказались в ловушке», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление президента США о том, что насилие в американских городах можно прекратить только при помощи силы.

«Тема насилия вышла на первый план из-за «Лета беспорядков», как его называют в США. Думаю, Трампу удастся заработать политические очки на теме протестов. А для демократов это неудобная история, поэтому они ее долго игнорировали», – убежден политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, республиканцы в своей риторике делают упор на то, что анархисты и движение «Антифа» творят беспредел на улицах. Если их задерживают, то сразу же отпускают. Местные власти боятся на это реагировать, тем самым порождая беззаконие.

«А демократы до последнего старались игнорировать тему насилия, говоря о ней как о выдумке президента. Но теперь они возлагают вину за беспорядки на Трампа, обвиняя его в том, что он усилил поляризацию общества и привел к тому, что ультралевые и ультраправые начали сражаться на улицах американских мегаполисов», – сказал Дудаков.

«При этом неспособность Джо Байдена произнести название «Антифа» говорит о невнятной позиции его штаба. Он отказывается признавать существование таких организаций, поэтому выглядит слабо. Ввиду этого рейтинги Трампа начали расти, что вызывает беспокойство в штабе Байдена», – добавил эксперт.

«Таким образом демократы оказались в ловушке. Если они начнут продвигать тему закона и порядка – они отвернут от себя немалую долю либеральных избирателей, которые считают погромы средством борьбы за гражданские права», – заключил Дудаков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы – это единственный способ прекратить «насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы».

Отдельно Трамп раскритиковал ситуацию в Портленде, заявив, что мэр города Тед Уилер – «безумный, леворадикальный, ничего не делающий демократ» и «болван». По словам президента, Уилер «наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города». Жители Портленда, «как и всех других городов и частей» США, ждут «правопорядка», заявил Трамп, добавив, что «леворадикальные мэры-демократы не смогут этого сделать».

Глава государства также потребовал ввести в город национальную гвардию, но местные власти отказываются, отмечает РИА «Новости».

Напомним, беспорядки в Портленде – часть протестной волны в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в результате действий полицейских.

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