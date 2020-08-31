Депардье утратил желание быть французом

Актер Жерар Депардье заявил парижской полиции, что больше не хочет быть французом, пишут СМИ.

Он сказал, что предпочитает Россию и ее президента Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Point.

Напомним, парижская полиция составила протокол на Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере.

Депардье с 2013 года является гражданином Российской Федерации, брат артиста Ален также изъявил желание получить российский паспорт.