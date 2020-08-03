Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

Одним из адвокатов обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марины Кохал стал Сергей Лукьянов – защитник историка Олега Соколова, также обвиняемого в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Да, один из адвокатов Кохал – Лукьянов Сергей Сергеевич», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Убийство музыканта рэпера Энди Картрайта, по данным СК, произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Вину она не признает. Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера.

Адвокат супруги украинского рэпера Ирина Скурту заявила, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет. Она предположила, что Кохал расчленила мужа за одну ночь.

При этом Картрайт, по информации СМИ, мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись с ней и уйти к новой возлюбленной.

В ходе заседания суда по делу об убийстве музыканта в понедельник сторона потерпевших попросила приобщить к делу переписку Картрайта с подругой Надеждой Романенко. Девушка сейчас находится в статусе свидетеля.

«Изучен мобильный телефон свидетеля Романенко, где имеется переписка, указывающая на то, что между потерпевшим и свидетелем Романенко были отношения, и что обвиняемая об этом знала, и что она сама с аккаунта потерпевшего отправляла сообщения. Прошу приобщить к материалам дела», – передает РИА «Новости» слова представителя потерпевшей стороны.

При этом для вдовы Картрайта защита попросила меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сторона потерпевших заявила, что женщина вела блог мужа уже после его смерти.

«Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла [тело] и вела блог. (...) Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?» – задается вопросом представитель потерпевшей стороны.

По словам Кохал, в том, что она вела блог мужа, противоречий не имеется. Вину свою она не признает.