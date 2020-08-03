Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

Взгляд
3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
Разделы

Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
Перейти в раздел…

Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
Перейти в раздел…

Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...

В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...

Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Перейти в раздел…

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром отреагировал на польский штраф за «Северный поток – 2»
    ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью Кипр отреагировал на выход России из налогового соглашения Суд вновь отменил приговор Кокорину и Мамаеву В Айя-Софии подняли флаг Талибана
    Болтон допустил выход США из НАТО в случае переизбрания Трампа Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран Депутат Рады призвал расстреливать террористов на месте Российский ученый раскритиковал Маска за твит об инопланетянах-строителях пирамид
    США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку Прокуратура начала проверку сообщений об утечке базы данных автомобилистов В Москве задержан подозреваемый в убийстве милиционеров 25 лет назад

    Главная тема


    Террористы угрожают рейтингу Зеленского

    плацдарм США


    Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

    борьба с COVID


    Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    история России


    Сергей Мардан: У русской истории нет этнических границ

    музейные новости


    Евгений Фатеев: России пора становиться хранилищем памяти мира

    прекращение огня


    Сергей Миркин: Долго ли продержится перемирие на Донбассе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?

    Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

       3 августа 2020, 19:56
    Фото: Кадр из видео, Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Одним из адвокатов обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марины Кохал стал Сергей Лукьянов – защитник историка Олега Соколова, также обвиняемого в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    «Да, один из адвокатов Кохал – Лукьянов Сергей Сергеевич», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

    Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

    Убийство музыканта рэпера Энди Картрайта, по данным СК, произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Вину она не признает. Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера.

    Адвокат супруги украинского рэпера Ирина Скурту заявила, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет. Она предположила, что Кохал расчленила мужа за одну ночь.

    При этом Картрайт, по информации СМИ, мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись с ней и уйти к новой возлюбленной.

    В ходе заседания суда по делу об убийстве музыканта в понедельник сторона потерпевших попросила приобщить к делу переписку Картрайта с подругой Надеждой Романенко. Девушка сейчас находится в статусе свидетеля.

    «Изучен мобильный телефон свидетеля Романенко, где имеется переписка, указывающая на то, что между потерпевшим и свидетелем Романенко были отношения, и что обвиняемая об этом знала, и что она сама с аккаунта потерпевшего отправляла сообщения. Прошу приобщить к материалам дела», – передает РИА «Новости» слова представителя потерпевшей стороны.

    При этом для вдовы Картрайта защита попросила меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Сторона потерпевших заявила, что женщина вела блог мужа уже после его смерти.

    «Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла [тело] и вела блог. (...) Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?» – задается вопросом представитель потерпевшей стороны.

    По словам Кохал, в том, что она вела блог мужа, противоречий не имеется. Вину свою она не признает.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •