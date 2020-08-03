ВОЗ назвала страну, которая «не оставила никаких шансов коронавирусу»

Взгляд
3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
Разделы

Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
Перейти в раздел…

Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
Перейти в раздел…

Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось, в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Перейти в раздел…

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

Перейти в раздел…

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
Подробности...

В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд вновь отменил приговор Кокорину и Мамаеву
    ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран Опубликовано видео задержания захватчика банка в Киеве Дзюба сказал, чем займется после футбола
    Болтон допустил выход США из НАТО в случае переизбрания Трампа Задержанные под Минском россияне назвали цель поездки Депутат Рады призвал расстреливать террористов на месте Эксперт: Россия уступает СССР по защите от биологических угроз
    США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных Кипр предупредил Россию о негативных последствиях разрыва налогового соглашения Захватчик заложников в Киеве объявил Зеленского «шутом» Энтомолог рассказал, чем для россиян опасны тропические постельные клопы

    Главная тема


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    «недобросовестная конкуренция»


    В Совфеде удивились претензиям Польши к Газпрому из-за «Северного потока – 2»

    выводы следствия


    Фигурантов дела о продаже детей заподозрили в торговле органами

    поступление в войска


    Эксперты прокомментировали данные о решении проблем «Арматы»

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    история России


    Сергей Мардан: У русской истории нет этнических границ

    музейные новости


    Евгений Фатеев: России пора становиться хранилищем памяти мира

    прекращение огня


    Сергей Миркин: Долго ли продержится перемирие на Донбассе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?

    ВОЗ назвала страну, которая «не оставила никаких шансов коронавирусу»

    3 августа 2020, 17:14

    Текст: Александра Юдина

    Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала государство примером для остальных стран.

    «Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Ван Керкхове также добавила, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

    Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, Вьетнам – страна, которая испытывала очень низкую нагрузку и низкую смертность, «не оставила никаких шансов коронавирусу».

    «И делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента», – отметил он.

    Тем временем в мире с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 18 млн человек.

    Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 июля за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •