Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Пока в России не будет решена задача глубокой подготовки по русскому языку как базообразующему предмету, дополнять основной комплект экзаменов иностранным несколько несуразно. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель и почетный работник общего образования России Александр Снегуров. Так он прокомментировал исключение иностранного языка из числа обязательных экзаменов в рамках ЕГЭ.

В Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.

«Ежегодно тема изменений ЕГЭ появляется в межведомственных дискуссиях. То что-то добавляют, то сокращают, то меняют, то как-то приспосабливают к ситуации. Но здесь как раз следует обратить внимание на то, что, сделав какой-то предмет обязательным, не добьешься повышения уровня его преподавания или воспринятия учениками, а именно это и является целью», – говорит Снегуров.

Заслуженный учитель объясняет, что уровень преподавания любого предмета во всей России достаточно контрастный. И среди столичных преподавателей встречаются слабые педагоги, а в некоторых регионах, селах – сильные. И до тех пор, пока такие контрасты не ликвидированы, вводить какой-то новый предмет в ЕГЭ в качестве обязательного нельзя.

«К тому же мы наблюдаем ухудшение показателей по русскому языку и литературе, хотя многие выпускники в этом году получили высокие баллы. Тем не менее, до тех пор, пока мы не решим задачу хорошей, слаженной, глубокой подготовки по национальному языку, базовообразующему предмету, дополнять основной комплект экзаменов иностранным несколько несуразно», – считает Снегуров.

Он также подчеркнул, что, на его взгляд, повышение уровня преподавания требуется абсолютно по всем школьным предметам, вне зависимости от количества сдающих экзамен.

Ранее в Министерстве просвещения России сообщили, что за время проведения ЕГЭ в этом году не было никаких утечек материала, серьезных провалов знаний у сдающих, а также вспышек заболеваемости COVID-19.