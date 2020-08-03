Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Взгляд
3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
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Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...

Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
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Дежавю цветной американской революции

Дометий Завольский, историк-архивист
Глядя на радужную революцию, захлестнувшую Запад, вроде бы можно если не позлорадствовать, то просчитать российские выгоды. Но гораздо важнее задаться вопросом: не погружаемся ли мы в схожее безумие? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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    Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

       3 августа 2020, 18:05
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Пока в России не будет решена задача глубокой подготовки по русскому языку как базообразующему предмету, дополнять основной комплект экзаменов иностранным несколько несуразно. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель и почетный работник общего образования России Александр Снегуров. Так он прокомментировал исключение иностранного языка из числа обязательных экзаменов в рамках ЕГЭ.

    В Минпросвещения России сообщили, что не станут включать иностранный язык в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. В Рособрнадзоре поддержали это решение, поскольку в российских школах, на их взгляд, неравномерный уровень преподавания данного предмета.

    «Ежегодно тема изменений ЕГЭ появляется в межведомственных дискуссиях. То что-то добавляют, то сокращают, то меняют, то как-то приспосабливают к ситуации. Но здесь как раз следует обратить внимание на то, что, сделав какой-то предмет обязательным, не добьешься повышения уровня его преподавания или воспринятия учениками, а именно это и является целью», – говорит Снегуров.

    Заслуженный учитель объясняет, что уровень преподавания любого предмета во всей России достаточно контрастный. И среди столичных преподавателей встречаются слабые педагоги, а в некоторых регионах, селах – сильные. И до тех пор, пока такие контрасты не ликвидированы, вводить какой-то новый предмет в ЕГЭ в качестве обязательного нельзя.

    «К тому же мы наблюдаем ухудшение показателей по русскому языку и литературе, хотя многие выпускники в этом году получили высокие баллы. Тем не менее, до тех пор, пока мы не решим задачу хорошей, слаженной, глубокой подготовки по национальному языку, базовообразующему предмету, дополнять основной комплект экзаменов иностранным несколько несуразно», – считает Снегуров.

    Он также подчеркнул, что, на его взгляд, повышение уровня преподавания требуется абсолютно по всем школьным предметам, вне зависимости от количества сдающих экзамен.

    Ранее в Министерстве просвещения России сообщили, что за время проведения ЕГЭ в этом году не было никаких утечек материала, серьезных провалов знаний у сдающих, а также вспышек заболеваемости COVID-19.


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