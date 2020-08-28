В РФПИ оценили ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса в Китае

Ускоренная регистрация вакцин от коронавируса в Китае показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе. Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину для групп высокого риска», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

По его словам, больше 10 стран-партнеров РФПИ изучают опыт России для ускоренной регистрации вакцин от COVID.

«Сейчас больше 10 стран-партнеров РФПИ изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью, основанных на проверенных решениях, таких как аденовирусы человека, используемые в российской вакцине Sputnik V», – сказал Дмитриев.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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