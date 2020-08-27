Политолог назвал определяющие успех кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах факторы

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Политолог назвал определяющие успех кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах факторы

    27 августа 2020, 22:05

    Текст: Анна Кукушкина

    Во всех регионах, где намечены выборы, избирательные кампании проходят по сценарию референдума – люди одобряют или не одобряют общий курс государства. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя доклад Фонда развития гражданского общества, посвященный раскладу сил в российской провинции накануне единого дня голосования.

    «В российской экономической системе лоббистские возможности играют очень важную роль. Для врио губернатора, чтобы показать социальную эффективность, нужно осуществить что-то серьезное. Например, по итогам поездки премьер-министра Мишустина по регионам Дальнего Востока было решено, что на Камчатке будет построена новая больница. Это решение заметно добавило очков врио губернатора Владимиру Солодову. Умение сотрудничать с федеральной властью сегодня во многом определяет успех губернатора», – считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    Политолог согласился с прогнозами Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о том, что на региональных парламентских выборах лидирующие места вновь займет «Единая Россия». «Поскольку в целом и губернаторские, и парламентские кампании идут по референдумному сценарию, я предполагаю, что почти везде победят представители партии парламентского большинства, а также кандидаты в губернаторы, которых эта партия поддерживает. Все объективные социологические данные указывают на это», – подчеркнул собеседник.

    Тем не менее собеседник не исключил, что в Иркутской области на выборах губернатора некоторых успехов добьется оппозиция – например, во второй тур может пройти ставленник КПРФ Михаил Щапов. «В Иркутске столько времени был губернатор-коммунист, что там у коммунистов остался потенциал. Остальным партиям оппозиции – ЛДПР, «Справедливая Россия» – там приходится еще труднее. Обе эти партии – практически вождистские. Но не могут же Миронов с Жириновским лично избраться губернаторами во всех регионах», – говорит Журавлев.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг был опубликован доклад Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 2020 году». Во всех регионах, где проходят выборы глав, кампании пока идут по референдумным сценариям. Основные причины: достижения действующих глав, обеспечившие им популярность, высокая эффективность при лоббировании интересов регионов и в борьбе со вспышками COVID-19, а также «нейтрализация потенциально наиболее опасных соперников через межпартийные сделки».

    Эксперты ФоРГО приводят в качестве примера Татарстан, Брянскую и Ленинградскую области, где действующие главы обладают высокой популярностью благодаря своим достижениям. Кроме того, доклад ФоРГО предсказывает в некоторых провинциях появлениев местных ЗакСобраниях депутатов от новых партий, – речь о таких дебютантах, как «За правду» Захара Прилепина, «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Журавлев согласен с прогнозом и объясняет предстоящий успех новичков законами «политической психологии».

    «Возникла потребность в новых партиях. Многие люди, которые не могут найти среди четырех парламентских партий свою, ждут свежую силу, которая будет более адекватно отражать их интересы. Поэтому новизна сейчас – это ресурс. Но насколько это нужно региональным элитам? Зачем им дробление ресурсов?», – риторически спрашивает эксперт.

    По мнению Журавлева, в глубинке настроения многих избирателей зависят от местных бизнесменов – лидеров общественного мнения, так что их мнение зачастую перевешивает запрос на новые партии. «Региональные бизнесмены и политики думают, зачем призывать голосовать за новичков? Ведь потом меня губернатор спросит: «А почему вы не меня поддержали, а Захара Прилепина?». Там очень узкие региональные элиты, поэтому там возможностей для лавирования у оппозиции меньше, на федеральном уровне оппозиции приходится легче», – подытожил Журавлев.

    Как известно, прямые выборы глав регионов пройдут в единый день голосования 13 сентября в 18 регионах. Речь идет о Севастополе, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областях. Глав также будут избирать в Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, в Чувашии, Татарстане, Республике Коми, в Еврейской автономной области. Регистрация участников завершилась в начале августа. На губернаторские должности выдвинуты более 140 кандидатов от 24 партий. Кроме того, в 11 субъектах намечены выборы депутатов законодательных собраний.


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