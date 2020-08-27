Политолог: Пандемия показала правильность концепции развития российского здравоохранения

То, что России удалось создать первой в мире вакцину от коронавируса, а в период пандемиии показать один из самых низких уровней смертности от вируса, говорит о правильной концепции развития здравоохранения в нашей стране. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ранее сам переболевший коронавирусом политолог Павел Данилин, комментируя выступление президента на телеканале «Россия».

«Президент уверен – наша вакцина заслуживает того, чтобы стать спасением для многих людей, защитой от коронавируса, – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Одним из самых важных стало заявление президента о том, что его собственная дочь стала одним из добровольцев, испытывающих на себе российскую вакцину от COVID-19. То есть Путин полностью доверяет нашим врачам и ученым».



Политолог подчеркнул, что глава государства в интервью дал оценку вероятности второй волны пандемии как в России, так и за рубежом. «Путин напомнил, что вирус никуда не делся. И это действительно так. Могу подтвердить, поскольку и сам заболел в середине лета. Да, COVID никуда не делся, но при этом заранее сдаваться, накрываться простыней нет никакой необходимости. Ведь в любом случае наша медицинская система ко второй волне, безусловно, готова», – сказал Данилин.

«И президент в своем интервью справедливо высоко оценил подвиг наших врачей, которые спасают жизни. С самого начала пандемии глава государства и правительство поставили во главу угла жизнь человека, и боролись за спасение каждого, кто пострадал от коронавируса. В результате этих усилий в России – один из самых низких уровней смертности от вируса. Это говорит о своевременности принятых еще в самом начале пандемии решений, а также – вообще о правильной концепции развития здравоохранения в нашей стране», – подчеркнул эксперт.

«Безусловно, важной была и та часть интервью, в которой Путин рассказал про ущерб экономике, также нанесенный коронавирусом. Он дал понять, что самое тяжелое время осталось позади, что надо восстанавливаться, что восстановление уже идет. Есть даже первые успехи в тех сферах экономики, которые больше всего пострадали весной от пандемии», – подчеркнул директор Центра политического анализа.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» анонсировал появление в сентябре уже второй отечественной вакцины от COVID-19. «У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен, исследован и зарегистрирован институтом имени Гамалеи, а второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре», – цитирует президента RT.

По словам Путина, над новой вакциной работает институт «Вектор» в Новосибирске. «Я уверен, что специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», – сказал он. При этом Путин не исключил, что два препарата – «Спутник V» и новый – будут конкурировать.

Путин также заявил, что пик проблем в российской экономике пройден и восстановление начнется в 2021 году. «Мы, во-первых, считаем, что пик проблем пройден. И я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем мы здесь весьма мало чем отличаемся от других стран мира, в следующем году, я думаю, восстановление будет обеспечено», – передает слова главы государства РИА «Новости». По мнению Путина, цена нефти «лучше бы была чуть побольше» текущих 46 долларов за баррель.

«У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно – создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать в том числе и социальный мандат», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы, как в ряде других государств. Путин также поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда. Он назвал основной задачей экономической политики восстановление уровня занятости.