В два камчатских поселка провели высокоскоростной интернет

В поселки Эссо и Озерновский Камчатского края провели высокоскоростной интернет, до конца 2020 года его планируется провести также в населенные пункты Соболево и Устьевое, сообщает правительство края.

Оптоволоконную линию до Быстринского района запустили глава Камчатского края Владимир Солодов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов, говорится в сообщении на сайте правительства.

Символический старт построенной «Ростелекомом» ВОЛС произошел 27 августа.

Порядка 700 семей Быстринского района теперь могут подключить безлимитный интернет. Скоростной интернет появился также в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района благодаря замене медных линий связи на оптические. Глава региона Владимир Солодов заявил, что регион планомерно движется к реализации поставленной президентом задачи довести до 97% обеспеченность населения быстрым интернетом.

«Мы планомерно движемся по расширению доступа к сети интернет граждан, проживающих на территории Камчатского края. Президентом России поставлена задача довести долю таких граждан до 97%. Мы очень четко и предметно понимаем, каким образом она будет достигнута. Сегодня значимый шаг на пути к ее решению. Мы запустили высокоскоростной доступный интернет в Быстринском районе в поселках Эссо и Анавгай. Жители получили доступ к качественному интернету. А это является базовой составляющей качества жизни наших граждан. Не менее важно, что сегодня также завершена работа по распределительной сети в Озерновском, куда интернет пришел несколько ранее, но сегодня каждый житель смогу получить доступ к нему. Также на днях начались строительные работы по прокладке оптоволоконного кабеля в сторону села Соболева и села Устьевое, которые в этом году также получат доступ. Таким образом, мы видим динамичное, рекордное по срокам продвижение по обеспечению доступа к сети интернет через ВОЛС», – сказал глава региона.

Он поблагодарил «Ростелеком», назвав компанию надежным партнером в деле расширения цифровых сервисов и обеспечения доступа к ним жителей.

«Ростелеком» построил в населенных пунктах распределительную сеть по технологии GPON. Жители могут подключить современные цифровые услуги: скоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», «Умный дом», «Ростелеком. Лицей» и другие.

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры стимулирует рост экономики, создает новые рабочие места, формирует среду для формирования местных сообществ и делает жизнь каждого из нас более комфортной. Запуск высокоскоростного интернета в отдаленных районах открывает новые возможности как для жителей, так и для бизнеса. Мы проложили более 130 км оптических линий связи до сел Эссо и Анавгай и 158 км до поселка Озерновский. Важно, что оптическая сеть позволит обеспечить скоростным интернетом также и социально-значимые учреждения: школы, больницы, администрации, что необходимо в современных условиях. Поэтому при реализации подобных проектов – строительство линий связи до малых и удаленных населенных пунктов – речь идет не просто о доступности интернета, а больше о социальной ответственности», – сказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Также «Ростелеком» начал строительство оптических линий связи до села Соболево. Протяженность новой магистрали составит 200 км. В селе проведут около 10 км распределительных сетей по технологии GPON непосредственно к жилым домам. Более 500 семей смогут подключить безлимитный интернет и другие телеком-услуги по новой ВОЛС.