Музеолог: В протечке крыши Новой Третьяковки нет ничего удивительного

В протечке крыши в Третьяковской галерее на Крымском Валу могут быть виноваты как строители, построившие здание 37 лет назад, так и время, из-за которого и произошел износ ливневой канализации, заявил газете ВЗГЛЯД доктор искусствоведения, руководитель Лаборатории музейного проектирования Алексей Лебедев.

Из-за сильного ливня в Третьяковской галерее на Крымском Валу 26 августа произошла серьезная протечка крыши. Причиной стал одномоментный прорыв изношенной ливневой канализации. На данный момент, последствия протечки устраняются. В Третьяковской галерее в четверг сообщили РИА «Новости», что 50 рабочих за ночь отремонтировали 80% мест протечки и пообещали целиком починить ливневую канализацию до вечера 27 августа.

«Само здание, в котором сейчас находится Новая Третьяковка, изначально строилось как другой музей. Там когда-то в одной части был «Дом художника», а в другой «Государственная картинная галерея СССР». Потом часть этого здания получила Третьяковская галерея, а недавно и оставшуюся. Поэтому что там когда-то накосячили строители – исторический вопрос», – говорит Лебедев.

Эксперт подчеркивает, что данное здание было построено в 1983 году и оно считается достаточно старым. В связи с этим Лебедев не исключает, что на ливневую канализацию действительно повлиял износ, который, скорее всего, произошел в самом «неожиданном месте». В таком случае не виноват никто, кроме времени.

«Нет ничего удивительного в том, что в старых зданиях могут случаться технические аварии. На Саяно-Шушенской ГЭС тоже была в 2009 году, и что? Поэтому здесь просто нужно проводить расследование, чтобы узнать, кто конкретно мог быть виновником произошедшего и вообще, есть ли он, потому что кроме поломок существует процесс естественного старения материалов», – рассуждает Лебедев.

Эксперт отмечает, что во время ливня в Москве протекло далеко не одно здание, но все сконцентрировались именно на Новой Третьяковке, хотя это абсолютно не является «музейным вопросом». Он также обратил внимание на то, что протечки в принципе характерны для старых зданий, причем, не только для российских.

«Теперь стоит вопрос, что написано именно в страховом договоре: покрывает ли страховка стихийные бедствия, поскольку сильный ливень относится к таковым. По идее, все это должно быть прописано. Нужно смотреть договор. Хорошо, что хотя бы никакие экспозиции не пострадали: все пришлось мгновенно разобрать, чтобы устранить протечку. Сотрудники оперативно сработали, ведь это было днем, прямо при посетителях», – рассказывает Лебедев.

В мае 2016 года в музее европейской интеграции и Европы, расположенном в городе Шенген в Люксембурге, из-за протечки обрушилась крыша. Сотрудники музея назвали такое явление знаком того, что им нужно провести ремонт.